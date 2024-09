Ontwikkeling van de Dorpsraad Haren

Column:

Door Rolf Smit

Als jullie dit lezen is de eerste vergadering van de Dorpsraad Haren een feit. We hopen dat tijdens deze eerste vergadering voldoende mensen hebben aangegeven dat ze als wijkvertegenwoordiger lid willen worden van de Dorpsraad. Als bestuur kunnen we samen met de wijkvertegenwoordigers (de Raad van Advies) nu echt het gesprek aangaan met de gemeente.

Als dorpsraad zijn wij geen politieke organisatie, maar een bewonersinitiatief. De gemeente Groningen heeft dit soort initiatieven omarmd en de afspraken tussen de gemeente en de wijkinitiatieven vastgelegd in een convenant. Het convenant kun je vinden op de volgende pagina: https://gemeente.groningen.nl/file/bewonersconvenant. In dit convenant is vastgelegd hoe de gemeente en de verschillende wijken samenwerken. Door deze afspreken kunnen we als inwoners van het dorp Haren in gesprek gaan over de zaken die spelen in ons Dorp. Iedereen in Haren kan bij de Dorpsraad Haren terecht als ze goede ideeën hebben of als er zaken zijn waar wij als inwoners onze vragen bij hebben.

Het heeft ons veel tijd gekost om alle zaken geregeld te krijgen: de statuten zijn gemaakt en goedgekeurd. Daarnaast is er een eerste versie van het huishoudelijk reglement opgesteld en we hebben veel energie moeten steken in het regelen van o.a. een bankrekeningnummer en een postbus. Maar gelukkig zijn we nu volledig operationeel.

Mochten er vragen zijn, of als je tips hebt waar wij als Dorpsraad iets mee kunnen doen , dan kun je ons op verschillende manieren ons bereiken:

