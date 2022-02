Ook Groen Links wil De Biotoop en Hortus behouden

Nieuws:

Door: Redactie

Na de duidelijke stellingname van coalitiepartij PvdA laat ook Groen Links weten De Biotoop en Hortus aan de Kerklaan te willen laten zoals ze zijn.

In een verklaring met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart zegt de partij: “We kiezen om de Biotoop en de Hortus te houden zoals ze zijn, zij zijn een waardevol onderdeel van Haren.”

Het is voor zowel Biotoop als Hortus belangrijk om te weten hoe de gemeente hierover denkt, want er bestaat een gerede kans dat de Rijksuniversiteit beiden zal verkopen aan de Gemeente Groningen. Over de toekomst van de Hortus wordt nu reeds nagedacht en aan Haren de Krant zei wethouder Roeland van der Schaaf klip en klaar dat woningbouw daar niet aan de orde is.