‘Oorlogsmonument’ in Quintusbos bezweken onder natuurgeweld

Van de vele bomen die vannacht en vandaag zijn omgewaaid verdient deze boom extra aandacht: het is een officieus oorlogsmonument in het Quintusbos te Glimmen.

De boom is in 1940 voorzien van een tekst: Oranje Boven 1940. Er staan verschillende initialen bij. De boom is dus al zeker 82 jaar oud en al die jaren heeft het deze ingekerfde herinnering aan de Tweede Wereldoorlog vastgehouden in haar bast. Tot vandaag. Foto’s: Anne Marie Werk.