Oosterweg kampt met dreigende wateroverlast: waardoor?

Door: Redactie

Een bewoner van de Oosterweg stuurt deze waterige plaatjes en vertelt daarbij dat de overlast is begonnen sinds aanleg van de wijk Harenerholt en de recente reconstructie van de Oosterweg.

Letterlijk schrijft hij:” Regelmatig overlast omdat er een te kleine duiker is geplaatst in de nieuwbouwwijk, de laatste keer was eind december en nu dus weer.” Dit is de visie van een aanwonende en we gaan even uitzoeken of dit kan kloppen.