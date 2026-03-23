Op 11 april kluchtig blijspel in Mellenshorst

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 11 april gaat toneelvereniging Van Ons Belang het toneelstuk “Wispelturige Gedoe” opvoeren.

Het is een kluchtig blijspel in drie bedrijven geschreven door Nico Torrenga. Een luchtig stuk met veel humor en prachtige karakter rollen waarin je gedachten even afdwalen van de activiteiten van de man met het “rode petje”. Dus goed om even te komen kijken en genieten. De zaal gaat open om 19.00 uur. De gordijnen gaan schuiven om 20.00 uur. Leden van de buurtvereniging betalen 5,00 euro, niet leden 7,50 euro. Misschien nu het moment om lid te worden van de Buurtvereniging Ons Belang. Het hele jaar door activiteiten voor jong- en oud. Uiteraard zoals je dat van hen gewend bent de loterij met mooie prijsjes. Locatie: Buurthuis Mellenshorst, Haren.