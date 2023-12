Op 14 december: 100 Jaar Reve, over zijn roerige en getormenteerde schrijversleven

Door: Redactie

Op 14 december 2023 is het honderd jaar geleden dat de grote volksschrijver Gerard Reve geboren is. Op deze avond zal er in de Forumbibliotheek Haren gesproken worden over hoogtepunten uit zijn oeuvre zoals ‘De avonden’, ‘De ondergang van de familie Boslowits’, ‘Werther Nieland’, ‘Op weg naar het einde’, ‘Nader tot U’, ‘Moeder en zoon’, ‘Bezorgde ouders’, en over zijn poëzie.

Wat maakt Reve zo’n groot stilist? Waarom was Reve zo grappig? En wat verstond Reve onder romantisch-decadent schrijverschap? Welke rol speelt de mystiek? Dichter en schrijver Ellen Deckwitz en Reve-kenner Frank van Dijl gaan in gesprek over de vele facetten van Reves roerige en getormenteerde schrijversleven. Ook Reve–fan Eric Weiss is te gast. Gespreksleider is Rense Sinkgraven.

Ellen Deckwitz is sinds ze haar entree in de letteren maakte niet te stuiten: de afgelopen jaren verschenen prijswinnende bundels (onder meer De steen vreest mij, C. Buddingh-prijs 2012), boeken over schrijven (Zo word je een geweldige dichter) en de bestseller Olijven moet je leren lezen. Daarnaast presenteert ze geregeld poetry slams, won er zelf ontelbare, haalde de finale van De slimste mens, trekt de wereld over om nieuwe poëzie te ontdekken, maakt theater en schrijft daarnaast wekelijkse columns in zowel NRC Handelsblad als De Morgen. In 2019 verscheen de dichtbundel Hogere natuurkunde. In 2020 Dit gaat niet over Grasmaaien. In 2022 de omnibus Eerste hulp bij poëzie, waarin Dit gaat niet over grasmaaien en Olijven moet je leren lezen samenkomen. Ellen Deckwitz won in 2021 De Johnny, de oeuvreprijs voor podiumpoëzie.

Frank van Dijl is journalist en schrijver. Hij is medewerker van de literaire website Tzum en redacteur van de tweewekelijkse opiniekrant Argus. Als literatuurredacteur was hij verbonden aan Het Vrije Volk. Hij schreef ook over boeken en schrijvers voor Bzzlletin, Literair Paspoort, Algemeen Dagblad, HP/De Tijd. Hij was lange tijd restaurantrecensent van de Rotterdam-editie van NRC. Als uitgever bracht hij bibliofiele edities uit van onder andere Willem Frederik Hermans, Leo Vroman en Jan Eijkelboom. Als romanschrijver debuteerde hij enigszins laat met Van Steen. Over Gerard Reve publiceerde hij De Avonden forever. Vorige maand verscheen het vijfde deel van een zesdelige serie over de reisbrieven in Op weg naar het einde en Nader tot U.

Eric Weiss heeft theologie gestudeerd in Amsterdam en is ruim 25 jaar werkzaam als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Eric is tevens diaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam en Reve-fan in hart en nieren. Eerder, op de 10e sterfdag van Reve, gaf Eric voor Forum Groningen een lezing over Reve en het Katholicisme (‘U heb ik lief’) in ‘Pand Bebeka’ aan de Ubbo Emmiussingel 2, waar het beroemde verhaal ‘Een lezing op het land’ zich afspeelt.

De Reve-100-avond is een initiatief van de Forumbibliotheek Haren in samenwerking met de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren, het Nutsdepartement Groningen-Haren en boekhandel Boomker.



Donderdag 14 december 2023, 20.00-22.00 uur, Forumbibliotheek Haren, Brinkhorst 3, Haren

Entree: € 12,50

Aanmelden tot 12 december via bijgaande bestel – en betaallink: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN