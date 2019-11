Op 2 december controlebericht NL Alert op mobiele telefoon

Nieuws:

Door: Redactie

Maandag 2 december rond 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ook in Groningen. Het NL-Alert controlebericht ontvangt u op uw mobiel. Ook is NL-Alert te zien op steeds meer digitale reclameschermen en digitale vertrekborden van bus, tram en metro. Waar u NL-Alert ook ziet, in NL-Alert staat altijd wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar u meer informatie en updates kunt vinden.

Bij een ramp bij u in de buurt, kan de overheid u via NL-Alert alarmeren en informeren. Naast NL-Alert op uw mobiele telefoon ziet u de berichten van NL-Alert op steeds meer digitale reclamezuilen, vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat u het beste kunt doen en waar u meer informatie en updates kunt vinden. Ziet u een NL-Alert? Volg de instructies op, informeer anderen en help de mensen om u heen. Zo weten zij ook wat ze moeten doen.

Dit moet u doen bij een NL-Alert

1. Lees direct het bericht.

2. Volg de instructies op.

3. Informeer en help de mensen om je heen.

Op de meeste telefoons is NL-Alert automatisch ingesteld. Zodra u een NL-Alert ontvangt, laat uw telefoon een hard en doordringend alarmgeluid horen.