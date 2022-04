Op 2 en 3 mei sporten met de sportcoaches, aanmelden kan nu

Nieuws:

Door: Redactie

In de meivakantie wordt door de sportcoaches van Haren een buitensportdag en een bossportdag (Appèlbergen) georganiseerd.

In Haren kunnen kinderen op verschillende locaties, bij verschillende verenigingen, op 2 mei terecht om mee te doen aan een sport. Denk bijvoorbeeld aan atletiek, korfbal, tennis of rugby. Wil je het nog avontuurlijker? Meld je dan aan voor de bossportdag op 3 mei bij Appelbergen in Glimmen. Tijdens de sportdag kun je meedoen aan BMX, trailrunning en Levend Stratego. Kijk op de website van Sportcoach Haren, hier kun men zich aanmelden. Deelname is gratis, maar neem wel zelf wat te eten en drinken mee.