Open Ateliers zaterdag en zondag a.s.

Nieuws:

Door: Redactie

Kunstenaars Haren openen hun ateliers op 9 en 10 april voor publiek.

Op zaterdag 9 en zondag 10 april 2022 openen 18 kunstenaars hun ateliers voor het publiek, op beide dagen van 11:00 tot 17:00. Het startpunt voor de route is ’t Clockhuys in Haren, waar van 4 tot en met 30 april een centrale overzichtsexpositie ingericht is, met werk van alle deelnemers. Zo kan al een eerste indruk worden verkregen van de ateliers die men wil bezoeken. Er wordt nergens entree gevraagd. ’t Clockhuys is op zaterdag 9 april geopend van 11:00 tot 16:00, en op de dag erna van 11:00 tot 15:00. Daar is ook een folder beschikbaar, met een overzicht en een handige plattegrond. Een klein aantal deelnemers exposeert gezamenlijk in dorpshuis De Groenenberg in Glimmen. Op de website openateliersharen.nl zijn foto’s en achtergrondinformatie beschikbaar van alle deelnemende kunstenaars.