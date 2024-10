Open Coffee Haren bestaat 10 jaar

Door: Redactie

In 2014 was het Desiree Boerema uit Onnen die in Arnhem was gestuit op het fenomeen ‘open coffee’ en zij zette dit in Haren op.

Open Coffee is een netwerkclub voor ondernemers en ondernemende mensen. Een netwerk helpt bij het ondernemen, dat is een gegeven. Vandaag werd in De Blankenhoeve in Noordlaren het 10 jarig bestaan van Open Coffee gevierd met workshops en natuurlijk koffie.

Tijdens de bijeenkomsten van Open Coffee worden geregeld sprekers uitgenodigd. Het concept is simpel: informatie delen en een band opbouwen met andere ondernemende mensen.

Voor het vieren dat dit jubileum had voorzitter Erik van Mal deze datum en tijd bewust gekozen: 10e van de 10e om 10.10 uur werd stilgestaan bij 10 jaar Open Coffee.