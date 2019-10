Open dag bij bakkerij Haafs in Haren: 27 oktober

Door: Redactie

Zondag 27 oktober a.s. van 10.00-15.00 uur is er in Haren een open dag bij de bakkerijen van Petra en Wilfred Haafs (Oude Middelhorst 13a en Raadhuisplein).

De bakkers geven een kijkje in de keuken, of liever gezegd, in de ovens waar dagelijks in de nachtelijke uren brood wordt gebakken.

Programma

Oude Middelhorst

De Meesterboulangers bakker voor uw ogen banketproducten en mini-krentebollen. Kinderen kunnen eierkoeken versieren. Natuurlijk is er lekkere koffie.

Raadhuisplein

Hier ziet u hoe brood en banket worden gebakken en natuurlijk drinkt u er lekkere koffie in het Bakkers Café. Er is een speciale aanbieding: u koopt een tas vol met producten die u gebakken zag worden voor een extra voordelige pakketprijs.

Een aanrader, ook voor gezinnen met jonge kinderen.