Open Dag in De Mikkelhorst 1 juni

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 1 juni 2024 kunt u een kijkje nemen achter de schermen van zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren. In het kader van de Landelijke open dag voor zorgboerderijen heeft De Mikkelhorst een aantal activiteiten georganiseerd. Ook vindt om 9.30 uur de officiële opening plaats van de nieuwe Samenspeelplek plaats door wethouder Inge Jongman en loco-kinderburgemeester Ise. Vanaf de middag wordt er door de Lions Pronkjewail een benefiet georganiseerd om geld in te zamelen voor een inclusief Klauterpad in het bosje rond De Mikkelhorst.

Opening Samenspeelplek

Tussen 9.30 en 10.00 uur is de officiële opening van de Samenspeelplek door wethouder Inge Jongman en loco-kinderburgemeester Ise. De Mikkelhorst heeft zich het afgelopen jaar hard ingezet om een inclusieve speeltuin te realiseren. Een plek waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Zo zijn er nieuwe activiteitenborden geplaatst en zijn meerdere bestaande speeltuinonderdelen toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beperking.

Open dag

Tijdens de open dag kunnen bezoekers van 10.00 tot 15.00 uur rondlopen of een rondleiding krijgen door de gebouwen, de tuin en de kinderboerderij van De Mikkelhorst. Er worden activiteiten georganiseerd voor kinderen, zoals een speurtocht, cup cakes versieren en bij de imker kun je honing proeven.

Benefiet voor een inclusief Klauterpad

In het bosje om De Mikkelhorst loopt een Klauterpad. De wens van De Mikkelhorst is om dit pad ook toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking. Tussen 12.00 en 16.00 uur wordt voor dit doel een benefiet georganiseerd door Lions Pronkjewail. Zij organiseren voor de bezoekers leuke activiteiten zoals vanaf 12.00 uur een BBQ, een pubquiz, schminken, karikatuur tekenen en een rad van fortuin. Hiermee hopen ze geld in te zamelen voor een rolstoelvriendelijk pad door het bos met meerdere spannende voel-en geluidselementen.