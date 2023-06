Open huis Sint Nicolaasschool 13 juni

Door: Sales

Op dinsdagochtend 13 juni is er een ‘open ochtend’, speciaal voor ouders die op zoek zijn naar een geschikte basisschool voor hun kind(eren). De deur staat open van 9.00-11.45 uur.

Deze open ochtend is dé gelegenheid om de sfeer op onze school te proeven en meer informatie te vergaren over het onderwijsaanbod, de diverse activiteiten en wijze waarop kinderen aangemeld kunnen worden of een plekje op de wachtlijst kunnen verkrijgen.

Volgens directeur Dennis Assink staat de school bekend om de rust, de ruimte en de goede onderwijsopbrengsten. Assink: “Daarnaast zijn wij een KiVa-school en hechten wij veel waarde aan het welbevinden en de (sociale) veiligheid van kinderen. Wij bieden modern en uitdagend onderwijs waarbij we zoveel mogelijk aandacht besteden aan de individuele ontwikkeling van ieder kind.”

U kunt zich aanmelden voor de open ochtend via info@sintnicolaasschool.nl