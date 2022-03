Open Zangochtend van het bijzondere koor Nova Zembla: 2 april

Nieuws:

Door: Redactie

Heeft u te maken (gehad) met de ziekte kanker? Dan bent u welkom op0 een Open Zangochtend op zaterdag 2 april van 10.15-12.00 uur.

Waar: in Het Boshuys gelegen achter Het Behouden Huys, Rijksstraatweg 363A te Haren

Zingen voor je Leven

Koor Nova Zembla bestaat uit ongeveer 25 mensen die allemaal met kanker te maken hebben (gehad): zelf, als familielid, als vriend(-in) of als nabestaande. Zingen helpt hen om de intense emoties rondom kanker te uiten en te verwerken, zonder dat daarover gepraat hoeft te worden. Veel koorleden hebben de actieve fase van hun ziekte al lang(er) achter zich. Zij hebben vaak te maken met de meer langdurige nawerking van kanker, ook voor hen is Nova Zembla.

Ank Witteveen van het koor zegt: “We zingen eens in de twee weken op zaterdagochtend van 10:15 tot ongeveer 12:00 uur. Het is een ochtend van ontmoeten, delen, lachen en soms ook huilen. En uiteraard heel veel zingen. Nova Zembla heeft een breed repertoire, variërend van mantra tot pop, meerstemmig en canon, afkomstig uit alle werelddelen. De stijl is van swing tot naar binnen gerichte bezinning. Perfect zingen is nooit het doel, plezier en beleving staan centraal. Je hoeft geen noten te kunnen lezen en er is geen auditie. Alle liedjes worden ter plekke aangeleerd en voor wie wil zijn er audio’s om thuis verder te zingen. Tijdens de zangochtend wordt er rekening gehouden met eventuele vermoeidheid van de koorleden.”

Nova Zembla is onderdeel van het landelijke koren netwerk Zingen voor je Leven, horende bij Kanker in Beeld.

www.koornovazembla.nl

Covid beleid is: blijf thuis bij klachten — men hanteert 1 tot 1,5 meter afstand — neem eigen drinken mee. Er wordt geventileerd: pas uw kleding hierop aan.