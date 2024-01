Opinie: Bomen op het Raadhuisplein moeten niet weg

Nieuws:

Door: Redactie

Ingezonden brief naar aanleiding van artikel “Bomen moeten wijken voor een parkeerplaats” van Willem Groeneveld, donderdag 28 december 2023.

Bomen verplaatsen, niet omhakken

Middenin Haren, op het kale Raadhuisplein, is het ’s zomers zo heet dat je op de stenen spiegeleieren kunt bakken. Nu wil het gemeentebestuur voor een parkeerplaats ook nog 24 monumentale bomen weghalen rond dit plein. Willen ze ons soms grillen? Is dit de herinrichting van het Raadhuisplein: bomen omhakken in plaats van bomen planten? Een paar meter verplaatsen van de monumentale bomen zou ons hitte- en grilprobleem makkelijk oplossen en de wethouder van zijn buikpijn van het kappen van grote bomen verlossen. En grote bomen geven veel zuurstof en veel schaduw. Als ze van hun gedachten om 24 monumentale bomen te hakken veranderen, heb ik voor onze bestuurders een koevoet (breekijzer) en een schop te leen. Om de stenen woestijn af te breken, het Raadhuisplein met de grote bomen te herplanten en de groene beloftes na te komen.

Gabor Lodi senior

Haren

Foto door briefschrijver gemaakt.