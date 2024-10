Opinie: Gemolde voetpaden in Haren?

Nieuws:

Ingezonden brief:

Gemolde Harense paden

In Haren waren redelijke paden, voetpaden, wandelpaden. Nu zijn de paden veranderd in kuilpaden, struikelpaden. De gemeente Groningen gaf toestemming aan KPN om de Harense paden te mollen voor de aanleg van glasvezelkabels. De ambtenaren van de gemeente Groningen zitten in de stad Groningen, zij lopen niet in Haren, kijken niet rond. Als je niet kijkt zie je niets. Dan zie je niet de doorgesneden paden, gehalveerde paden, oneffen paden, bultpaden, zacht geworden paden, met grind dichtgegooide goten … . De controle nam een hazenpad, de reparatie lijkt een schildpad. Het kabelsysteem was voor het leggen al verouderd. Wie is verantwoordelijk? Na drie dagen zoeken en bellen is een ambtenaar gevonden. Hij wist te vertellen: “Ooit worden de paden verbeterd.” Maar hij wist niet: Wanneer is dat ooit.

Gabor Lodi sr.

Illustratie: Gabor Lodi sr.