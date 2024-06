Opinie: Provincie, ga respectvoller om met dit oude horecapand

Nieuws:

Door: Redactie

Café Friescheveen heeft net iets meer dan 100 jaar bestaan. Een bekende pleisterplaats aan de Meerweg in Haren, bekend door de botenverhuur en softijsjes aan het loket. In 2021 verkocht de familie R. Dubois het ten langen leste aan de Provincie. En nu staat het te verkommeren.

De verkoop van het pand aan de Provincie gebeurde niet met plezier. Het was voor deze familie eigenlijk de enige uitweg uit een conflict met diezelfde Provincie, die het perceel deels had willen onteigenen om er een open waterverbinding aan te leggen tussen de Drentse A en het Paterswoldsemeer. Dat project is vorig jaar voltooid. De familie heeft zich meer dan tien jaar tegen de plannen verzet.

In 2021 gooide de familie Dubois de handdoek in de ring en verkocht het pand. De Provincie wilde hiermee greep krijgen op deze twistlocatie en toen ze eenmaal eigenaar was besloot men er de opslagplaats voor het project van te maken. Dat werd al met lede ogen aangezien door passanten, die een karakteristiek bedrijf teloor zagen gaan. Nu het pand evenwel al meer dan een jaar achter hekwerk roerloos staat te verpauperen is de aanblik treurig. We zouden verder kunnen gaan: de verpaupering van dit pand wekt de indruk van minachting voor de historie en achteloosheid met overheidsgelden. Het pand met een horecabestemming had allang verkocht kunnen zijn, er zijn vermoedelijk genoeg liefhebbers die er wel wat in zien.

Als een gemiddelde vastgoedhandelaar op deze manier met een pand zou omgaan was het waarschijnlijk al gekraakt en noemden we het ‘speculatie’. In ieder geval zou men de toorn van passanten over zich afroepen. Het is voor de Provincie Groningen niet gepast om zo te handelen, vinden wij. In juni 2023 deden we navraag en in november 2023 deden we het opnieuw. In beide gevallen was de boodschap: ‘heb nog even geduld’. Inmiddels zijn er hekken geplaatst. Provincie, ga respectvoller om met dit oude horecapand! Doe iets!