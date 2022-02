Opinie: Voorzitter Stichting Oud Papier Haren vertelt hoe het werkt. Blauwe containers? Jammer!

Nieuws:

Door: Redactie

Door Jan Derk Sluurman, voorzitter Stichting Oud Papier Haren

Al meer dan 50 jaar zamelen een aantal kerken in Haren oud papier in voor goede doelen in binnen- en in buitenland. Deze kerken zijn vertegenwoordigd in de stichting Oud Papier Haren.

Daarbij is in al die jaren het Beatrixplein het episch centrum geweest.

Nu, na al die jaren op het Beatrixplein moeten we daar plaats maken voor de nieuwbouw van huize Westerholm.

Na lang zoeken lag de oplossing eigenlijk verrassend dichtbij. Aan het eind van de Beatrixlaan is de parkeerplaats van de Nicolaasschool. Dat wordt de nieuwe plek van de container. Wanneer precies is nog niet helemaal duidelijk, de voorbereidingen zijn gaande.

Wij gaan uit van medio april dit jaar. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Verder is er de afgelopen tijd veel te doen geweest over het inzamelen van het oud papier in Haren.

De blauwe containers die de gemeente Groningen in Haren heeft uitgeleverd hebben veel vragen opgeroepen en bij de vaste brengers van het oud papier.

De balans die er in Haren was met betrekking tot het oud papier is op dit moment even zoek.

We zijn blij en trots op onze groep vaste brengers van oud papier in Haren op vrijdag en zaterdagochtend! Zij zorgen er voor dat we ieder weekend toch bijna een container vol oud papier kunnen verzamelen. Ook in Glimmen staat er op iedere 2e zaterdag van de maand een container aan de Meidoornlaan.

We hopen dat ook daar de aanvoer op peil blijft.

Van de inhoud van de blauwe papiercontainers gaat de opbrengst naar de gemeente Groningen en dat is jammer. Want het gaat om serieuze bedragen. Om u even een inkijkje te geven een paar cijfers: Op dit moment is de papierprijs rond € 0, 12 per kilo. De st. Oud Papier Haren ontvangt iedere maand tussen de 10.000 en 13.000 kg papier, met uitschieters naar 15.000 kg. Dat betekent dat we in deze periode iedere maand tussen de € 1000 en € 1700 op onze rekening krijgen bijgeschreven.

Dat heeft er in geresulteerd dat we in 2021 bijna 150.000 kg papier hebben verzameld, wat ons ruim €15.000 heeft opgeleverd.

Het zijn natuurlijk dagprijzen, het gaat op en neer en gelukkig geeft de gemeente Groningen een garantiebedrag van € 0,05 per kg. Dan zijn de opbrengsten uiteraard ook veel lager. Maar momenteel profiteren we er van. Deze opbrengst is dus beschikbaar voor de goede doelen van de kerken.

Kortom, het loont absoluut de moeite om oud papier naar onze container te brengen.

Er zijn meer inzamelaars van oud papier in Haren. Ook die pikken allemaal een graantje mee van de opbrengsten van hun achterban. Daarmee was tot voor kort alles in balans, de opbrengsten kwamen ten goede aan kerken, scholen en verenigingen in Haren. Je zou met een beetje fantasie kunnen spreken van een circulaire economie.

Nu worden in het noordelijk deel van Haren de blauwe containers geleegd door een vereniging uit de stad. En de rest door de gemeente zelf. En daarmee verdwijnt er een behoorlijke opbrengst die anders ten goede zou komen aan de activiteiten en projecten die door Harener initiatieven tot stand komen.

Wij vinden het belangrijk dat deze initiatieven in stand blijven en we doen dan ook een beroep op iedere inwoner van de voormalige gemeente Haren, het oud papier in te leveren bij een initiatief uit het dorp.