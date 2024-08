Opinie: Was de schennispleger wel strafbaar? Opmerkelijk pleidooi voor vrijspraak.

Nieuws:

Op de parkeerplaats nabij tankstation De Witte Molen aan de A28 bij Glimmen heeft zich in januari een incident voorgedaan, waarbij een man van 48 jaar uit Veendam voor de ogen van twee jonge vrouwen zijn broek liet zakken en gedurende enkele minuten op deze manier zijn geslachtsdeel aan hen toonde. Dat gebeurde in zijn auto. Voor de rechtbank ontkende hij de feiten stellig. De vrouwen hadden na een avondje stappen een lift van hem gekregen naar Assen. Hij is deze veroordeeld tot een taakstraf. Was hij een schennispleger? Hans Scheffer uit de gemeente Midden-Groningen vindt de zaak zeer overtrokken en pleit voor vrijspraak.

De casus

De verdachte had de twee vrouwen, die onder invloed van drugs verkeerden, in het uitgaansleven in de Stad ontmoet en bood hen rond 5.00 uur in de nacht een lift naar Assen aan. Volgens hem kreeg hij ruzie met de dames ‘omdat ze in zijn auto drugs gebruikten’ en wilden ze hem met een valse aangifte te pakken nemen. Volgens de vrouwen echter had hij onderweg al seksueel getinte opmerkingen gemaakt, was op de parkeerplaats langs de A28 gestopt en had daar uitgebreid zijn geslachtsdeel getoond. De vrouwen hebben hem naar eigen zeggen kwaad toegeschreeuwd dat ‘hij hun vader kon zijn’ en lieten zich na afloop van het incident in Assen uit de auto zetten. De man verklaarde dat hij de parkeerplaats was opgereden, omdat één van de vrouwen moest overgeven. De rechter geloofde het verhaal van de vrouwen en veroordeelde de man tot een taakstraf van 40 uur. Daarbij woog mee dat hij al drie keer eerder was veroordeeld voor schennis van de eerbaarheid. Bron: rechtbankverslag DvhN 22 augustus 2024.

Een opmerkelijke opinie

In een opiniestuk, dat Hans Scheffer uit Midden-Groningen op persoonlijke titel aan media stuurde, bepleit hij vrijspraak voor de dader, omdat er van ‘slachtoffers geen sprake zou zijn’. De vrouwen die getuige waren van ‘schennis van de eerbaarheid’ hebben volgens hem hun rechten als slachtoffer van een strafbaar feit verspeeld door hun eigen gedrag. Een (op zijn zachtst gezegd) zeer opmerkelijke stellingname die feitelijk het slachtoffer op een bepaalde manier ook schuldig verklaart. Scheffer is bestuurslid van stichting Platform Keelbos, dat het recht op (homoseksuele) ontmoetingen op parkeerplaatsen bepleit. Echter zijn analyse van deze schenniszaak maakte hij op persoonlijke titel, omdat deze casus niet onder het taakgebied van Keelbos valt.

Gedrag slachtoffers

Scheffer vindt dat de dader vrijgesproken had moeten worden en adviseert hem in hoger beroep te gaan tegen zijn veroordeling. Hij zegt dat de man weliswaar ‘dader’ was, maar dat de vrouwen in de auto zich niet als ‘slachtoffers’ hebben gedragen. Scheffer: “Bij artikel 239 WvS (1881), de geschonden eerbaarheid, gaat het om een dader-slachtoffer-verhouding. De dader moet iets opzettelijk hebben gedaan en het slachtoffer dient zich te gedragen, passend bij de geschonden eerbaarheid. Duidelijk is dat de dader iets opzettelijk heeft gedaan, maar nu het slachtoffer… De vrouwen gilden en sloegen boos op het dashboard van de auto. Na een minuut of vijf knoopte de man zijn broek weer dicht en reed verder naar Assen. Waarom zijn de vrouwen niet binnen een paar seconden uitgestapt? De auto stond stil en de portieren waren niet afgesloten. Ik vind het geen passend gedrag indien je gedurende vijf minuten blijft toekijken. De vrouwen waren misschien wel nieuwsgierig en toonden wellicht interesse. Dat de 48-jarige man iets heeft gedaan is aannemelijk. Echter daarbij zijn geen slachtoffers gevallen. Immers de vrouwen gedroegen zich niet passend, maar hadden voldoende tijd, een minuut of vijf, en de mogelijkheid om de kijkplaats binnen de kortst mogelijke tijd te verlaten. Ze deden dat niet en daarmee is hun slachtofferstatus komen te vervallen en zijn ze de melders van geringe hinder. Er is altijd een basis-hinder die je van je medemens dient te accepteren. Bij een situatie van ‘wel een dader maar geen slachtoffers’ kan alleen maar vrijspraak volgen. Advies aan de 48-jarige Veendammer: in hoger beroep gaan.”

Dit betoog klopt niet

Advocaat Geertjan van Oosten van kantoor OSK advocaten in Amsterdam, die daders van zedenmisdrijven bijstaat, reageert klip en klaar. Het betoog van Stichting Keelbos slaat nergens op. Advocaat Jesse Keekstra van PlasBossinade Advocaten en Notarissen in Groningen kent de casus niet, maar zegt in zijn algemeenheid dat het gedrag van een slachtoffer niets afdoet aan een gepleegd strafbaar feit. Hij wijst erop dat ook in zedenzaken de slachtoffers kunnen ‘bevriezen’ en dus niet de plaats van handeling verlaten. Het zou vreemd zijn als de verdediging van de verdachte zou beweren dat er daardoor sprake is van ‘eigen schuld’. Het standpunt van Scheffer in deze zaak lijkt dus nauwelijks serieus te nemen. Scheffer vindt de zaak vergelijkbaar met een casus die hij kent, waarbij een man werd vrijgesproken van schennis, doordat de aangevers (enkele jongens) moeite hadden gedaan om de man naakt in diens tuin te zien recreëren. Hij zegt dat de rechter in die zaak ook het gedrag van de aangevers heeft beoordeeld, waarop vrijspraak volgde. Of de veroordeelde man uit Veendam het advies (hoger beroep) opvolgt is niet bekend.