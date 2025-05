Door: Redactie

De kermis in Haren (jaarlijks in april) is er al tientallen jaren, maar is het in de veranderende tijd nog steeds een gewenste activiteit?

Hoe denken inwoners van Haren erover? Ervaren ze de kermis als een hoop lawaai en overlast? Of moet Haren juist heel blij zijn met de evenement, dat vooral voor kinderen en jongeren een feest is? Hoe denkt u erover? U kunt reageren onder dit bericht.