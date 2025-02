Opiniestuk: F-35 straaljagers welkom op Groningen Airport Eelde

Nieuws:

Door: Redactie

Door Ben Wilmink, Haren

F-35 op Eelde: Versterking voor veiligheid en regionale groei

Groningen Airport Eelde staat voor een nieuw hoofdstuk: de mogelijke komst van F-35 gevechtsvliegtuigen. Dit vliegveld, dat al 90 jaar het noorden van Nederland verbindt met de rest van de wereld, keert daarmee terug naar zijn militaire roots.

Rijke militaire geschiedenis

Weinig mensen weten dat Eelde tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke Fliegerhorst was. De monumentale camouflageboerderij, Duitse telefooncentrale en diverse bunkers getuigen van deze historie. Ook tijdens de Koude Oorlog fungeerde Eelde als strategische uitwijkbasis. Deze geschiedenis bewijst dat militair en civiel gebruik uitstekend kunnen samengaan.

Beperkte vliegbewegingen, streng gereguleerd

De komst van de F-35 betekent ongeveer 2300 vliegbewegingen per jaar. Belangrijk om te weten: één start of landing dat telt als één beweging. Deze vluchten worden bovendien streng gereguleerd:

Vliegactiviteit meestal tussen 09:00-12:00 en 13:00-16:00 uur

Meestal op werkdagen, vrijwel nooit in weekenden of feestdagen

Voor vluchten na 18:00 uur geldt een ‘straffactor’, die het jaarlijkse totaal automatisch verlaagt

Door deze beperkingen is het werkelijke aantal vliegdagen voor de 2300 vliegbewegingen voor Eelde veel lager dan vaak wordt gesuggereerd door partijen.

De berekening van “6 vluchten per dag” die soms wordt genoemd is daarom misleidend.

Positieve ervaringen elders

Bij vliegbases Volkel en Leeuwarden, waar F-35’s al operationeel zijn, valt de impact op de omgeving mee. In beide gemeenten zijn de huizenprijzen stabiel gebleven of zelfs gestegen. De vliegbasis Leeuwarden heeft een transparant communicatiesysteem ontwikkeld dat als voorbeeld kan dienen voor Eelde. Omwonenden worden tijdig geïnformeerd over vliegactiviteiten.

Economische impuls

De komst van de F-35 betekent meer dan alleen defensie. Het brengt een ecosysteem van onderhoud, logistiek en ondersteunende diensten met zich mee, goed voor honderden arbeidsplaatsen. Voor jonge mensen in het Noorden ontstaan nieuwe perspectieven: technische opleidingen krijgen een impuls en de regio wordt aantrekkelijker voor innovatieve bedrijven.

Ook de infrastructuur van het vliegveld zelf profiteert. Verbeterde veiligheidssystemen en moderne faciliteiten komen zowel militaire als civiele luchtvaart ten goede. De regionale functie wordt niet beperkt, maar juist versterkt.

Strategisch belang

In een tijd waarin Europa zijn defensiecapaciteit versterkt, kan Nederland niet achterblijven. De geografische ligging van Eelde biedt unieke voordelen: rustig noordelijk luchtruim, een 2500 meter lange startbaan en gunstige meteorologische omstandigheden.

Bovendien is spreiding van militaire vliegvelden strategisch verstandig. Net zoals de NS tijdens de Koude Oorlog haar locomotieven verspreidde, is het niet raadzaam onze F-35’s op één locatie te concentreren.

Vrijheid beschermen

De recente gebeurtenissen in Oekraïne tonen aan hoe kwetsbaar vrijheid kan zijn. Vrijheid is als gezondheid – je mist het pas als het weg is. De enkele uren vliegverkeer per jaar zijn een kleine prijs voor het behoud van onze veiligheid.

Voor vliegveld Eelde betekent dit een natuurlijke evolutie: een terugkeer naar militaire roots, gecombineerd met een impuls voor regionale ontwikkeling en nationale veiligheid.