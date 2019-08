Oproep aan ouderen in Haren: verhuur een kamer aan een serieuze student

Door: Redactie

Het project Jong en Oud Wonen Samen is op zoek naar senioren in Groningen en Haren die een kamer over hebben. Initiatiefnemers Wetenschapswinkel UMCG, Humanitas en Healthy Ageing Netwerk (HANNN) willen twee vliegen in een klap slaan: woningnood onder studenten en eenzaamheid van ouderen aanpakken. Het idee is dat de oudere een kamer over heeft en de jongere hier kan wonen. Als eerste stap werd onder jongeren gepeild of ze überhaupt interesse hadden om in huis te wonen bij iemand van twee generaties eerder, in ruil voor kleine huishoudelijke taken en sociaal contact. Dit bleek zeker het geval, getuige de binnenkomende berichten. Daarom wordt nu gestart met fase twee: het vinden van de Hospita 2.0

De klik staat op één

In het project wordt de verbinding gefaciliteerd tussen een student en oudere die beide behoefte hebben aan contact, een veilige woonplek en rust. Het is een win-win situatie op basis van wederkerigheid. De oudere kan hulp gebruiken bij kleine huishoudelijke taken en staat open voor gezelschap en de jongere kan op een rustige, betaalbare en betekenisvolle manier wonen tijdens diens studieperiode. In de zoekcriteria naar geschikte kandidaten staat ‘de klik’ met stip op één. Je kunt mensen niet zomaar bij elkaar in huis zetten. Om dit zorgvuldig te begeleiden wordt een laagdrempelige kennismakingsbijeenkomst georganiseerd, waarin de geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een ongedwongen kennismaking onder het genot van hapje en een drankje.

Coalitie Akkoord Gemeente Groningen

Groningen is een van de grootste studentensteden van Nederland. Het aantal (buitenlandse) studenten neemt jaarlijks toe. Tegelijkertijd vergrijst de samenleving in hoog tempo, daardoor is steeds meer aandacht voor eenzaamheid onder ouderen. Het is nog nooit zo’n relevant onderwerp geweest als de laatste jaren. Er wordt perfect ingehaakt op de speerpunten van Coalitie Akkoord van gemeente Groningen. Hierin staan aanknopingspunten voor een dergelijke woonvorm.

Onderzoek

De aanmeldingen van de jongeren druppelen binnen, het projectteam is nu actief opzoek naar ouderen. De locatie is Groningen stad met een straal van max. 10 kilometer er omheen. Plan is in september 2019 de eerste match te maken voor de duur van 3 maanden. Wetenschapswinkel UMCG volgt de matches gedurende deze maanden en voert onderzoek uit gericht op de onderwerpen welzijn, welbevinden en wederkerigheid. Daarna beslissen de oudere en jongere gezamenlijk of zij met elkaar verder gaan. Uiteindelijk is het doel dat de samenwoonvorm zijn thuis vindt.

Oproep

Kent of bent u een oudere die een kamer beschikbaar heeft of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: secreatariaat@hannn.eu