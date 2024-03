Oproep: MBO-ers en VMBO-ers met leuke banen gezocht

Door: Redactie

VMBO en MBO lijken te lijden onder een ‘verkeerd imago’ bij jongeren (en wellicht bij hun ouders). Dat is best vreemd, want onze samenleving zit momenteel meer te wachten op mensen in praktische beroepen, dan mensen in theoretische beroepen. De status van een praktisch beroep, zoals installateur, elektricien of metselaar zou naar de top 3 moeten stijgen, als we afgaan op de schaarste.

Het lijkt ons leuk eens een artikel te maken over één of twee mensen die VMBO- of MBO-opgeleid zijn en nu met plezier werken in een praktisch beroep. Kent u zo iemand in Haren, Onnen, Glimmen of Noordlaren? Laat het de redactie weten: redactie@harendekrant.nl

Ook werkgevers in dit gebied zijn welkom om hierover hun licht te laten schijnen.