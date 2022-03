Oproep: Poolse vrouw gaat moeders en kinderen in Oekraïne helpen

Nieuws:

Monika Pejka , therapeute in Tynaarlo en van Poolse afkomst is een inzamelingsactie begonnen voor de moeders en kinderen die vanuit de Oekraïne naar Polen zijn gevlucht. Monika’s moeder woont in Polen en ziet dagelijks het leed van de vrouwen en kinderen.

De situatie is schrijnend en verdrietig. Er is zoveel nodig om deze mensen te helpen, zoals buggy’s, kinderwagens, draagzakken; alles om kinderen in te kunnen vervoeren,maar ook kleding en schoeisel. Op goede vrijdag 15 april vertrekken Monika en haar man Klaas Jan naar Polen om zelf de ingezamelde spullen te brengen. Er staat in Polen een team klaar om te helpen met de verdeling.

Wie kan en wil helpen? De initiatiefnemers hebben twee adressen waar de goederen ingeleverd kunnen worden. U kunt contact opnemen met Monika 06-23256095 of Ina 06-11014771