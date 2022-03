Opvang 229 vluchtelingen Oekraïne per direct mogelijk in voormalige Nesciohotel Haren (met updates 11.15 uur)

Door: Redactie

Het Coa heeft asielzoekers met Covid (40) op 3 maart weggehaald uit Haren. Op korte termijn wordt de locatie van het voormalige hotel aan de Emmalaan ingericht voor de opvang van 229 vluchtelingen uit Oekraïne. Inmiddels is duidelijk dat het hier gaat om een besluit van gemeente en Veiligheidsregio. De gemeente regisseert de opvang vanaf nu.

De opvang begint vrijdag 4 maart. Het besluit is genomen in samenspraak met Veiligheidsregio Groningen. Eigenaar Frans Kappenburg werd overvallen door dit bericht en vraagt zich af of hierover ook met omwonenden is overlegd. Overigens is hij er absoluut niet op tegen dat mensen uit Oekraïne in zijn pand worden ondergebracht.

Update 4 maart 11.15 uur: Navraag leert dat het Coa niet is betrokken bij de besluitvorming en de opvang. Alet Bouwmeester zegt dat de gemeente Groningen en Veiligheidsregio Groningen hebben gekozen voor de locatie aan de Emmalaan en dat het Coa slechts helpt met het ‘kwartiermaken’. De 40 asielzoekers met Covid die nog in het beveiligde complex verbleven zijn donderdag ondergebracht in Nieuwe Pekela en Ter Apel. Hoeveel Oekraïners in Haren worden opgevangen weet Bouwmeester niet. “Dat is aan de gemeente”. Die laat weten dat er 229 mensen in Haren terecht kunnen.

Update 11.15 uur: Gemeentewoordvoerder Natascha van ’t Hooft laat weten dat wethouder Isabella Diks een aantal vertegenwoordigers van omwonenden telefonisch op de hoogte heeft gebracht van het besluit. Binnen enkele dagen zullen omwonenden bovendien een brief van de gemeente ontvangen met uitleg over de situatie. “Gezien de nood is er snel gehandeld”, aldus de woordvoerder.

Update 13.30u: het hotel heeft 98 kamers, deels met twee of drie bedden.