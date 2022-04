Opvanghuis voor kinderen in nood uit Donbas in zijn geheel ondergebracht in Huize Welgelegen

Door: Redactie

Afgelopen donderdag is een groep van zeventien mensen (12 kinderen en 5 begeleiders) gearriveerd bij Huize Welgelegen in Glimmen. De eigenaar van dat pand heeft zich over de groep ontfermd en ze wegwijs gemaakt in het dorp. Het gaat om de bewoners van een opvanghuis voor kinderen uit probleemgezinnen. Zij woonden in Pokrovsk in de Donbas (Oost-Oekraïne).

De reis heeft een week geduurd. De groep is onder politie-escorte uit het eigen dorpje geleid, daarna ging de reis verder per trein naar Lviv, waar de kinderen beschietingen meemaakten en in de schuilkelders moesten gaan. De reis ging daarna naar Warschau (Polen), waarna zij in busjes de reis naar Glimmen maakten. De vlucht werd mogelijk gemaakt door een stichting die zich inzet voor kinderen in moeilijke gezinssituaties.

De eigenaar van Huize Welgelegen laat weten dat hij de vluchtelingen heeft rondgeleid door Glimmen en met hulp van leden van Lion’s zijn zij bovendien wegwijs gemaakt in het centrum van Haren. Binnenkort krijgen zij een BSN-nummer en een bankrekening, zodat zij hun leven zo normaal mogelijk kunnen voortzetten. “Ze willen zichzelf redden”, zegt de eigenaar van Huize Welgelegen. De vluchtelingen spreken Russisch, dus er wordt nog gezocht naar manieren om te communiceren, waarbij Google Translate wonderen verricht.