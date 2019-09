Oud-Glimmens kunstenaar ‘ontdekt’: “We hebben een schat ontdekt”

Door: Redactie

Marjan Spelbrink bezoekt oude mensen om hun levensverhalen op te schrijven en stuitte op Auke Hofstee (89). Deze oud-Glimmenaar woont tegenwoordig in ZINN locatie De Brink in Helpman, te midden van zijn 700 grote en kleine schilderijen. Aan de wanden en in kasten, overal ligt en hangt zijn werk. “Ik voelde me schatgraver”, zegt Marjan Spelbrink. “In ons eerste gesprek wist ik: dit is een bijzonder mens.”

Niet veel later werd de hoogbejaarde Hofstee ook ontdekt door professioneel beeldend kunstenaar en grafisch ontwerper Emilio Veendorp. Die geloofde zijn ogen niet toen hij de werken van auto-didact Auke Hofstee zag. “Er zitten zeer goede schilderijen bij en het unieke is dat Hofstee op deze hoge leeftijd nog steeds experimenteert met nieuwe technieken”, zegt Veendorp. “Ja, de mens Hofstee met al zijn verhalen, ‘bedenkseltjes’, beeldjes en zijn schilderwerk…dat alles samen is voor mij een heel bijzondere ontdekking.”

Boek

Marjan Spelbrink en Emilio Veendorp maken nu een oeuvreboek in een beperkte oplage, waarin Spelbrink het levensverhaal van oud-treinconducteur Auke Hofstee optekent en Veendorp de vormgeving en fotografie van de schilderijen voor zijn rekening neemt. En de hoofdpersoon zelf weet niet wat hem allemaal overkomt. Hofstee vindt zichzelf maar een heel gewone man en zelfs over zijn kunst zul je hem niet horen pochen. Als NS-conducteur heeft hij ontelbare uren doorgebracht in de trein en waar mogelijk pakte hij zijn schetsboek met potloden om te tekenen. Hij was dus de ‘tekenende conducteur’, die menig schets maakte in rijdende treinen.



Kleine uurtjes

In zijn leven speelden werk, gezin en kunst de hoofdrollen. Tot zijn grote verdriet is zijn vrouw enkele jaren geleden overleden en die klap kwam hij nauwelijks te boven. Maar het schilderen bleek een probaat middel om hem af te leiden van het gemis. Nu Hofstee in De Brink woont zit hij vaak tot in de kleine uurtjes voor zijn schildersezel. Aan de wanden prachtige aquarellen en olieverfschilderijen met landschappen (Hogeland, Waddeneilanden, het Wad). Het is intrigerend, dat dezelfde hand die eeuwig treinkaartjes knipte, ook deze schilderijen kan vervaardigen. Over het boek, dat op 12 oktober zal worden gepresenteerd, zegt hij: “Het is onvoorstelbaar wat ik nu meemaak. Het is allemaal begonnen met een toevallige samenloop van dingen. Marjan wilde mijn levensverhaal opschrijven, ze zag mijn kunst en toen kwam Emilio. Van het één kwam het ander. Ik zie dit voor mij als een heel mooie manier om mijn kunst over te dragen aan volgende generaties als ik er niet meer ben.”

Presentatie

Het boek zal op 12 oktober 14.30 uur worden gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het restaurant van De Brink. Dan wordt ook een tijdelijke overzichtstentoonstelling van Hofstee’s werk geopend.