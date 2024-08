Oud & Nieuw (30 jaar Haren de Krant)

Door: Redactie

Op weg naar ons 30-jarig jubileum in juni 2025 brengen we het passeren van de tijd in beeld tussen 1995 en 2025. Bron: eigen archief.



Sint Nicolaasschool, Beatrixlaan te Haren.

Deze school werd in 1957 gebouwd en twee jaar later volgde de H. Nicolaaskerk aan de overzijde van de Irenelaan. Jaja, de katholieke parochie in Haren kwam tot bloei. Schoolhoofd meester van Zanten (bekend van hoed en fluit) werd in 1971 opgevolgd door meester Johan Hogenbirk, die er tot zijn pensioen in 1991 de scepter zwaaide. Onder leiding van directeur Alice Duursma werd nieuwbouw en aansluitend de verhuizing naar de Westersedrift gerealiseerd. In 2020 werd de oude school gesloopt om plaats te maken voor de uitbreiding van Westerholm. Waar ooit werd geknikkerd en ‘aap-noot-mies’ werd opgedreund, wonen nu ouderen. Jong maakte plaats voor oud. Oud-schoolhoofd Johan Hogenbirk woonde er ook en overleed in 2023 precies op de plek waar hij zijn gloriejaren beleefde.



Westerholm, nieuw woongebouw dat in 2022 is opgeleverd en officieel werd geopend door Johan Hogenbirk.