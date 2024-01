Oud-remedial teacher bezorgd: Waardoor neemt leesvaardigheid af?

Door: Redactie

De leesvaardigheid neemt af. Volgens onderzoek heeft 12% van de volwassen bevolking moeite met schrijven en lezen (bron: geletterdheidinzicht.nl). Het brengt mensen in problemen, dat zal duidelijk zijn. Volgens oud-remedial teacher Guusje den Otter uit Haren ligt de oorzaak in de manier waarop jonge kinderen op school leren lezen en schrijven.

In fases

“Nee, ik zal niet zeggen dat het onderwijs niet deugt of dat het vroeger beter was”, zegt Guusje. “Maar het staat voor mij vast dat kinderen niet op de juiste manier leren lezen.” Guusje zegt dat leren lezen pas mogelijk is als kinderen eerst de motoriek ontwikkelen om letters te kunnen schrijven. Volgens haar is dat een proces van hoofd, hart en handen. Anders gezegd: van het denken, het gevoel en van de zintuigen. Leren lezen is pas mogelijk als kinderen via al hun zintuigen en met hun hele motoriek letters leren herkennen. Letters moet je voelen, horen, zien, ruiken en proeven. Guusje: “Speel met letters. Voel aan letters, bijvoorbeeld letters van schuurpapier of grote plastic letters.Trek letters over en kleur ze. Knip en plak ze. Maak letters van klei. Geef de letters een naam. Laat jonge kinderen spelen met dobbelstenen vol letters. Plezier hebben in het herkennen, het zelf ontdekken van letters in zijn verschillende vormen en kleuren. Op deze manier worden letters en kleine woordjes spelenderwijs opgeslagen in het spiergeheugen, waar ze altijd zullen blijven. Liedjes zingen, het alfabet zingend lopen. Alles wordt opgeslagen in het spiergeheugen en maakt deel uit van de grove motoriek.”

Lees het gehele artikel in de krant van januari (vanaf 23 januari in verspreiding).

Foto: Guusje den Otter