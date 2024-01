Oud-winkelier Alie Ouwerkerk overleden

Nieuws:

Het ondernemerspaar Jacques en Alie Ouwerkerk was een twee-eenheid. Ze bestierden de optiekwinkel aan de Meerweg in Haren samen, tussen 1992 en 2022. In onze krant verschenen in die dertig jaren veel artikelen over de winkel en steevast werd daarbij een foto afgedrukt van opticien Jacques met zijn echtgenote aan zijn zijde. Daardoor werd Alie Ouwerkerk, hoewel ze een stille kracht achter de winkel was, toch een bekend gezicht.

Op 18 januari is zij na gezondheidsproblemen overleden, ze werd slechts 67 jaar oud. Alie en haar man beëindigden in 2022 de winkel met het vaste voornemen meer tijd te gaan besteden aan kinderen en kleinkinderen. Helaas heeft die herwonnen vrijheid maar kort geduurd.

Donderdag 25 januari vindt de uitvaart plaats in crematorium Ommeland en Stad in Eelderwolde. Aanvang: 13.30 uur. Correspondentieadres: Tjalk 40, 9606 RE Kropswolde.