Ouderen leren elkaar kennen in Onnen

Actieve ouderen, plussers, yep’s, vitalo’s in Groningen, Haren en ten Boer leren elkaar kennen op vrijdag 29 november. Op één dag kunnen zij informeel kennismaken met interessante mensen, hun initiatieven en hun organisaties in Dorpshuis De Tiehof in Onnen, ’t Vinkhuys in Groningen en het Dorpshuis in Ten Boer. Deelname aan de dag is gratis.

Tot 1 januari jl. woonden we in drie afzonderlijke gemeenten. Nu komen we elkaar tegen in de nieuwe gemeente Groningen. We doen allemaal mee, iedereen op zijn/haar eigen manier. Dat geeft kleur aan Groningen, met al haar verschillende dorpen, wijken, buurten.

Op 29 november kunt u op eigen gelegenheid de verschillende locaties bezoeken. Maar Groningen Plus laat op die dag ook een speciale bus rijden. Op elke locatie is er tijd voor een informele kennismaking.

Programma

1/ 10.00 – 11.30 uur Dorpshuis De Tiehof, Bakkerweg 4, Onnen

2/ 12.00 – 14.00 uur ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94 Groningen (met een lopende lunch)

3/ 14.45 – 16.15 uur Het Dorpshuis, Sportlaan 2 Ten Boer

4/16.15 uur einde programma

Aanmelden

Als u het rondje wilt maken met de bus moet u wel reserveren, want vol=vol. Stuur s.v.p. een email naar info@groningenplus.net of bel 050-364 23 20. Dan krijgt u informatie over de opstapplaatsen en de vertrektijden van de bus.

Komt u met eigen vervoer? Dan is het erg aardig als u doorgeeft op welke locaties u komt. Dit in verband met de catering. S.v.p. e-mailen of bellen.