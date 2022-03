Ouder&Kind Café: 15 maart knutselen met De Groene Knutselbox

Nieuws:

Door: Redactie

Op 15 maart staat het Ouder&Kind Café in de Octopus (Mellenssteeg) in het teken van knutselen. Van 9.30-11.30 uur gaan kinderen knutselen. Daarvoor zijn knutselboxen beschikbaar van De Groene Knutselbox, een nieuw initiatief in Haren (www.degroeneknutselbox.nl). Het knutselen gebeurt grotendeels met duurzame materialen en er is geen overtollig afval. Ouders en hun kinderen kunnen meedoen, er zijn geen kosten aan verbonden.

Over Ouder&Kind Café

Na sluitingen door de crisis is het Ouder&Kindcafé van WIJ Haren weer geopend. Het is te vinden in schoolgebouw Octopus aan de Mellenssteeg, waar o.a. ook OBS de Wissel en het consultatiebureau zijn gevestigd.

Het café is bedoeld voor ouders met jonge kinderen. Er wordt, net als in een echt café, gekletst en koffie gedronken. Maar minstens zo belangrijk: kinderen spelen er met elkaar. Volgens Tatjana Schut van WIJ voorziet het café in een behoefte: “Ouders weten elkaar door het café beter te vinden. Er zijn What’s App-groepen ontstaan van ouders die elkaar helpen. Ook is er nauwe samenwerking met de hulpverlening zoals de GGD en ook met de scholen en kinderdagverblijven. WIJ Haren ondersteunt wanneer er in het café behoefte blijkt te zijn aan informatie over bijvoorbeeld social media, zindelijkheid of slaapproblemen bij kinderen. We organiseren dan themaochtenden.”

Caféprogramma

*Dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30-11.30 uur koffieochtend

*1e vrijdag van de maand Peutergym van 9.30-11.30 uur

*2e maandag van de maand Samen Wandelen van 9.30-11.30 uur

*3e dinsdag van de maand Knutselen met je kind van 9.30-11.30 uur

Alle activiteiten zijn gratis. In schoolvakanties is het café gesloten.