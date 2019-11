Ouders deden aangifte van ontucht

Nieuws:

Door: Redactie

In de zaak van mogelijke ontucht met twee kinderen op de Peter Petersenschool zijn het de ouders zelf die vermoedens kregen en aangifte deden bij de politie. Dat deden ze los van elkaar. Dat bevestigt Melanie Kompier van het OM, dat de zaak onderzoekt.

Het OM is bewust erg terughoudend in deze zaak, omdat het een gevoelige kwestie is met kwetsbare kinderen. Vandaag aan het eind van de dag wordt bekend of de 58-jarige Harenaar, die van de ontuchtige handelingen wordt verdacht, langer in voorarrest blijft zitten.

