Door: Redactie

Donderdagmiddag rond 17.30 uur werd in het water van het Zuidlaardermeer een levenloze persoon aangetroffen. Hulpdiensten rukten uit om de persoon te traceren en uit het water te halen. Hij bleek overleden.

Later die avond is bekend geworden dat het gaat om de 68-jarige man uit Midlaren, die al enkele dagen was vermist en waarnaar een zoektocht gaande was.

Bron: RTVN