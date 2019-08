OZB-regime Groningen wordt voelbaar. Voor tennisclub wordt het een zware dobber.

Door: Redactie

De eerste verzuchtingen over het OZB-regime van de gemeente Groningen zijn inmiddels ook in Haren hoorbaar. Met name sportverenigingen die zelf de eigenaar zijn van hun sportterrein worden vanaf nu hard geraakt in de clubkas. De stichting SETH (exploitant van het tenniscomplex aan de Oosterweg) gaat 22.000 euro meer per jaar betalen aan OZB. Maar ook particuliere huiseigenaren zullen merken dat Groningen geld nodig heeft om haar ambities waar te maken.

In Haren de Krant van 31 augustus wordt aan dit onderwerp aandacht besteed aan de hand van het voorbeeld van tennisclub TSH in Haren. Haar exploitatiestichting SETH zag de waardebepaling van haar bezit de afgelopen jaren al stijgen van ruim 600.000 naar 2,5 miljoen euro. De gemeente Haren hanteerde echter voor sportverenigingen een coulant beleid en sloeg de stichting aan voor slechts ruim 2000 euro per jaar. Nu Haren is gefuseerd is de waarde van grond en gebouw opgehoogd met nog eens 70.000 euro en wordt de jaarlijkse aanslag verhoogd van 2000 naar 24.000 euro. Tezamen met andere lastenverhogingen wordt er een zware wissel getrokken op de clubkas. De voorzitter van SETH, Gert-Jan de Volder, is bezorgd.

Context: nieuwe OZB-verordening

Het OZB-regime van de Gemeente Groningen wordt gestuurd door hoge financiële ambities van de nieuwe coalitie (wijk- en dorpsvernieuwing, zorg, energietransitie). Men heeft dus geld nodig. Op 13 maart werden de nieuwe OZB-tarieven aan de raad voorgesteld en in het voorstel wordt expliciet gezegd: “Eén van de maatregelen om de investeringen uit het coalitieakkoord mogelijk te maken is het verhogen van de OZB-inkomsten uit woningen met 10%. De OZB voor niet-woningen laten we (afgezien van de inflatiecorrectie) op het niveau van de oude gemeente Groningen.” In het voorstel aan de raad wordt erkend dat in Haren de eigenaren van niet-woningen daardoor ‘aanmerkelijk meer OZB gaan betalen dan in 2018’. Om die pijn te verwachten wordt een stapsgewijze verhoging (stappen van 20%) mogelijk gemaakt. In het geval van de tennisclub zou men dus iets meer tijd krijgen om zich voor te bereiden op de flinke kostenverhoging. Dat Groningen haast maakte met het harmoniseren van de OZB-tarieven heeft te maken met de wet Arhi, die voorschrijft dat de nieuwe OZB-verordening binnen drie maanden na de herindeling moet worden ingevoerd.

Ook de hockeyclub GHHC zou de effecten van het nieuwe stelsel merken. Andere vereningingen, die sportvelden en -gebouwen huren, zullen ook te maken krijgen met nieuwe zakelijkheid. Daarover later meer in deze krant.