Paadje voor homo-ontmoetingsplaats Witte Molen gaat dicht

Door: Redactie

Arjan Heugens van Waterschap Hunze en Aa’s laat desgevraagd weten dat het Waterschap zal meewerken aan het afsluiten van het ‘doorsteekje’ vanaf parkeerplaats Witte Molen (a28-west) dat toegang geeft tot een officieuze homo-ontmoetingsplaats.

Rijkswaterstaat wil het paadjes sluiten, omdat het bijdraagt aan een ongewenste situatie, waarbij seksuele contacten tussen mannen aan de orde zijn. Langs deze plek loopt ook een fietspad. De Stichting Keelbos maakte bezwaar tegen het schrappen van het pad en heeft vorige maand een beroep gedaan op het Waterschap om geen toestemming voor de afsluiting te geven. Men zegt dat homo-ontmoetingen niet strafbaar zijn en zelfs dat seks in de openlucht dat niet is, zolang het de grens van schennis niet overgaat.

Het Waterschap is eigenaar van een deel van de grond waar het pad overheen loopt. Arjan Heugens zegt: “Ons dagelijks bestuur heeft de aanvraag van Rijkswaterstaat besproken en aangezien er geen ‘waterbelangen’ in gevaar komen door de afsluiting (zeg maar: onttrekken aan de openbare toegankelijkheid) is besloten positief te reageren op het verzoek.”