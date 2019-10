Paarden zijn goede leermeesters

Door: Redactie

Anna Zeinstra uit Onnen gebruikt paarden in haar werk als coach. Ze zegt: “Paarden zijn erg gevoelige en krachtige dieren. Ze kunnen ontzettend goed observeren en aanvoelen wat er aan de hand is. Dit maakt dat paarden kunnen helpen bij het coachen van mensen. Ze voelen de energie van mensen als het ware aan. Is iemand erg onrustig, dan zal het paard daarop reageren. Die reactie is afhankelijk van het paard en van het moment, maar de kans is groot dat het paard ook onrustig wordt. Dit is in het kort hoe paardencoaching werkt.”

Via paardencoaching kun je oefenen in vaardigheden en je kunt jezelf ontwikkelen doordat paarden je een spiegel kunnen voorhouden. Door als coach te benoemen wat er gebeurt kunnen volwassen inzichten krijgen in gedrag en emoties. Voor kinderen is de coaching vooral gericht op het oefenen van vaardigheden en het vinden van ontspanning. “Als je bij paarden bent, ben je even uit je hoofd”, zegt Anna. Via de cursussen Pony Power voor Kids en Paardenkracht voor Pubers die Anna ook aanbiedt, kunnen kinderen en jongeren met behulp van de pony’s hun sociale en emotionele vaardigheden ontwikkelen. Er wordt gewerkt met behulp van de metafoor van de kudde. Hierbij kan gedacht worden aan de thema’s: samenwerking, grenzen stellen en communicatie. Doordat er een pony bij betrokken is, ontstaat er sneller een ingang voor gesprek.

Anna is al heel wat jaren werkzaam in de paarden, zowel als trainer als instructeur en nu dus ook als paardencoach. Anna kan gebruik maken van locatie zorgboerderij de Mikkelhorst in Haren, waar ze ook werkzaam is. Voor meer informatie www.epifanie-coaching.nl