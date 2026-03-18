Paasspeurtocht bij De Mikkelhorst

Door: Redactie

Zorgboerderij De Mikkelhorst organiseert ook dit jaar weer een feestelijke Paasspeurtocht voor kinderen. Van zaterdag 21 maart tot en met zaterdag 4 april kunnen jonge speurneuzen gratis meedoen aan deze vrolijke zoektocht over het terrein van De Mikkelhorst.

De route leidt je langs de tuin, het Klauterpad, de speelhoek en de kinderboerderij. Onderweg ga je op zoek naar kleurrijke eieren met letters. Kun jij de juiste zin vormen? Dan ligt er een klein presentje voor je klaar bij de kassa!

Meedoen is eenvoudig: aanmelden is niet nodig, dus je kunt op elk gewenst moment binnen de openingstijden starten. Een perfect uitje voor kinderen, ouders en grootouders die in aanloop naar Pasen samen iets leuks willen doen. De eieren zijn met zorg versierd en verstopt door deelnemers van De Mikkelhorst.

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 17.00 uur

Zaterdag: 13.30 – 17.00 uur