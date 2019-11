Pamflet van stakende leerkrachten CBS de Borg te Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Stakende leerkrachten van CBS de Borg in Haren (6 november 2019) hebben deze ochtend besteed aan het formuleren van hun passie voor het onderwijs. Een baan in het onderwijs staat in een kwaad daglicht door de (vaak) negatieve publicaties. Een baan in het onderwijs zou onderbetaald worden en het onderwijs als sector zou onvoldoende budget krijgen om het werk naar behoren te doen. De leerkrachten in Haren stellen daar tegenover, dat het werk zelf alleen maar mooi is. Hieronder hun betoog.

Een fantastisch beroep

Woensdag 6 november. Daar zitten we dan. Samen koffie drinken met collega’s. We kletsen gezellig, maar het voelt dubbel: het liefst staan we vandaag voor de klas. Het beroep van leerkracht is één van de mooiste dingen die er is. Samen leren en bouwen aan een toekomst, wat kunnen we daar elke dag van genieten. Vandaag niet. We voelen allemaal de noodzaak van de acties vandaag. We zien het beroep waar ons hart ligt veranderen. We praten met elkaar over waarom juf of meester zijn zo mooi is. Voor dat moment dat het kwartje valt bij een kind. Voor die glimlach van het kind dat vanaf dag 1 boos kijkt. Voor dat kind wat met jou zorgen over thuis deelt. Voor die keer dat je met gekke haren naar je werk mag. Voor het moment dat je samen met ouders gaat voor de toekomst van hun kind. Voor het kind dat sinds het bij jou in de klas zit met plezier naar school gaat. Voor de motivatie van het kind om zelf te leren. Voor alle kennis die je mag delen met je groep. Voor alle onderbroekenlol en grapjes in de klas. Voor de lol met je collega’s in de pauze over alle mooie dingen die gebeuren op een dag. Je bent zo belangrijk in het leven van een kind. Een goede leerkracht kan de onderwijscarrière van een kind bepalen. Kinderen van nu zijn de basis van de samenleving van de toekomst. Je wilt bouwen vanuit sterke wortels. Hieruit groeien volwassenen, waar de huidige samenleving op moet kunnen bouwen. Een hele verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid waar gekwalificeerde mensen voor nodig zijn. Leerkracht zijn is écht een vak. Te vaak wordt de basisschool gezien als een plek om je kinderen op te vangen. Terwijl er tegelijk wordt verwacht dat we van alles en nog wat leren aan de kinderen. Van veters strikken tot burgerschap: het komt allemaal op het bordje van de leerkracht. Je wordt geacht van alle markten thuis te zijn en naast al deze vakgebieden hoor je ook nog eens non-stop empathisch te zijn en af te stemmen op alle verschillen in je klas. Zoals Peter Heerschop zei in zijn column voor Noordhoff: ‘Elke dag een recordpoging empathie. De hele dag proberen mensen beter te maken en daar zelf ook nog van te leren.’ Daarmee raakt hij precies de kern van ons vak. Elke dag weer voor 100% met liefde en aandacht er zijn voor je groep. Voor elk kind, iedere dag opnieuw. Het is het mooiste beroep wat er is. Elke dag 30 kinderen die naar jou kijken voor begeleiding. Elke dag 30 kinderen die blind op je vertrouwen. Elke dag 30 kinderen die naar jou kijken om iets nieuws te leren. Het is een fantastisch gevoel, zo samen als team met je klas ergens voor gaan. We gunnen dit alle kinderen. We gunnen dit alle potentiële leerkrachten. Het is een roeping én een beroep. Een fantastisch beroep!

Namens bezorgde leerkrachten van CBS de Borg