Parkeren in Shared Space in centrum Haren soms ‘een rommeltje’

Door: Redactie

Steeds vaker wordt er in het centrum van Haren geparkeerd in Shared Spaces waar het niet mag. De indruk bestaat dat handhaving door de gemeente en politie geen hoge prioriteit heeft en dat het wildparkeren door de lage pakkans toeneemt. Een dagelijkse foutparkeerder die wij aanspreken haalt de schouders op als zij naar haar parkeergedrag wordt gevraagd: “Ik ben nog nooit bekeurd.”

De bestuurder van een donkerkleurige Landrover vestigt de laatste maanden de aandacht op zich, door vrijwel dagelijks op de rijbaan wild te parkeren voor de ingang van Kruidvat, soms zelfs in de nis bij deze winkel. Is er door de gemeente een speciale ontheffing verleend aan deze parkeerder? Nee, dat is niet het geval. De krant heeft de parkeerder, die in het centrum woont, aangesproken. Zij weet dat het niet mag, maar kiest voor het gemak en voelt zich duidelijk helemaal niet ongemakkelijk door dreigende boetes. Zij is naar eigen zeggen nog nooit bekeurd. Bovendien zegt zij dat de nis bij Kruidvat ‘eigen grond is’ en dat zij daar mag parkeren.

In Haren de Krant die deze week verschijnt zetten we het chaotische beeld even op een rij, maar vooral informeren we de lezers wat nu wel en niet mag en ook: wie handhaaft er in het dorp?

De krant wordt tussen dinsdag 15 maart en woensdag 23 maart verspreid.