Partij van het Noorden: Fusie Haren-Stad was grote fout, terugdraaien is een optie.

Door: Redactie

In haar verkiezingsprogramma wordt door de Partij van het Noorden stilgestaan bij de dorpen rond Groningen, die volgens deze partij de laatste jaren buiten de boot zijn gevallen. De partij pakt groot uit en zegt ronduit dat Haren het slachtoffer is geworden van den ‘controversiële’ herindeling.

Over Haren schrijft men: “Binnen de provincie Groningen zijn er van Stad tot Wad verschillende verborgen pronkjuweeltjes te vinden.

Toch schijnen er maar weinig zo prachtig mooi als die in de voormalige gemeente Haren. Door de controversiële gemeentelijke herindeling schijnen deze juweeltjes de laatste paar jaren evenwel

steeds minder sterk. Nu zitten de Harenaren met de gebakken peren: financiële stress, verlies van het gevoel een gemeenschap te zijn en vergaande bezuinigingen die het dagelijks leven in Haren verslechteren. Voor de Partij voor het Noorden is het nu taak om het op te nemen voor de Harenaren, zodat we samen deze voormalige gemeente weer op de been kunnen te krijgen. De terugdraaiing van de gemeentelijke herindeling zien wij hier als één van de mogelijkheden.”

Nadeel door fusie

De partij stelt dat inwoners van de voormalige gemeente Haren nadeel ondervinden van de fusie. Men vindt dat alsnog moet worden onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren: “Nu zien wij verschillende negatieve gevolgen voor de inwoners van Haren vanwege die herindeling. Voor de Partij voor het Noorden is het van groot belang dat er nu vastgesteld wordt hoe deze grote fout

gemaakt kon worden. Er dient een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd te worden naar de herindeling, want wat is hier precies fout gegaan? Op basis van deze eindconclusies wil de Partij voor het Noorden dat Haren gecompenseerd wordt, waarbij wij het terugdraaien van de betreffende herindeling een logische conclusie vinden.”

Loopt Haren er nog warm voor?

Het is de vraag of de PvhN met deze stellingname de harten zal stelen van veel Harenaars. Het is weliswaar een feit dat in de jaren 2016-2018 een felle strijd ontstond tussen voor- en tegenstanders van de fusie en een opiniepeiling liet zien dat bijna 75% van de Harenaars een fusie met de Stad niet zag zitten. Maar tijd heelt wonden en nu Haren sinds 2019 onderdeel is van de gemeente Groningen zijn veel mensen eraan gewend en lopen de emoties niet meer op, behalve bij een beperkte groep. Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen was destijds (en is nog steeds) de roerganger van het politieke verzet tegen de herindeling. Echter, zij wil van het terugdraaien ervan geen verkiezingsthema maken. Ze zegt dat het initiatief tot terugdraaien niet van de gemeente kan komen, maar van Provincie of Den Haag. Dat is dus een andere insteek van de Partij van het Noorden kiest.

Boek

Dat de PvhN pleit voor een onderzoek is logisch. In het boek ‘Het Verzet van Haren’ van onderzoekers Jan R.Lunsing en Priscilla Zetstra wordt het beeld neergezet van een ‘rammelend fusieproces’ waar nogal wat op valt aan te merken. Dit boek zou de opmaat kunnen zijn naar het onderzoek waar PvhN voor pleit.

In haar programma heeft men een strijdplan opgesteld:

“De herindeling is onder valse voorwaarden doorgevoerd, terugdraaiing moet mogelijk zijn! Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren moeten dorpen kunnen blijven met een eigen cultuur en

gemeenschap! De natuur rondom Haren moet onaangetast blijven! Het afschaffen van Diftar was een vergissing die moet worden rechtgezet!

De Hortus Botanicus moet weer mooi en trots zijn! De Biotoop is belangrijk voor de lokale ecologie en

het kunstklimaat! De Naar de kritische geluiden uit Haren moet worden geluisterd. Haren is anders dan Groningen!”