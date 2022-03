Partij voor het Noorden laat het herindelingsdossier niet los

Nieuws:

Door: Redactie

In aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad op 16 maart wil de Partij voor het Noorden graag laten weten het dossier Herindeling Haren-Groningen-Ten Boer nog steeds te wantrouwen. De partij ziet het terugdraaien van de herindeling nog steeds als een optie. In haar onderzoek heeft de partij vorig jaar WOB-verzoeken ingediend en vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten (GS), maar meent dat in de beantwoording daarvan fouten staan en soms zelfs desinformatie.

In een persbericht van de Partij voor het Noorden staat: “Het herindelingsdossier heeft tot een hoop wantrouwen geleid onder de inwoners van de voormalige gemeente Haren. Dat op een dergelijke manier wordt omgesprongen met deze verzoeken voor feitelijke antwoorden is onacceptabel. De inwoners van de Provincie Groningen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij door het College van Gedeputeerde Staten correct en volledig worden geïnformeerd. Daarom kondigen wij aan om deze vragen opnieuw in te zullen dienen. Wij roepen de bestuurders van de Provinciale Staten dan ook op om eerlijkheid en het morele leiderschap in het Provinciehuis te herstellen. De eerste stap hiernaartoe is het volledig, correct en onderbouwd beantwoorden van onze vragen.”