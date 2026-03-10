Pas op voor nepmail van gehackt mailaccount in Haren

Door: Redactie

In Haren en omgeving worden mails ontvangen die afkomstig lijken te zijn van het bedrijf Linqk, Raadhuisplein 23 te Haren. Afzender zou Willem Sagel zijn. Opgelet: de mail is nep en nodigt uit om een document te openen, dat men beter niet kan openen.

Navraag leert dat de genoemde Willem Sagel wel bestaat en dat ook het bedrijf Linqk aan het Raadhuisplein gevestigd is (zie www.linqk.nl). Echter weet Willem Sagel niets van de verzonden mails met documenten. “Mijn mailaccount is gehackt”, geeft hij als verklaring. De ontvangers van de mails kunnen deze het beste direct wegklikken.

De mail circuleert ook in kringen van Harense ondernemers met daarbij de waarschuwing de documenten niet te openen.