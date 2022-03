Passieconcert 3 april in H. Nicolaaskerk te Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op zondag 3 april 2022 zal van 15.00 tot 16.15 een Passieconcert plaatsvinden in de H. Nicolaaskerk aan de Irenelaan 2, Haren.

De muziek wordt verzorgd door Edith Heijting en Ger van der Werf, zij zullen 2 aria’s zingen uit het Stabat Mater van Pergolesi en muziek van C. Franck, het dwarsfluit ensemble Sfyrizo o.l.v. Miriam de Groot zal passiemuziek ten gehore brengen en de cantorgroep van de H. Nicolaaskerk zingt 2 bekende Passietijd-liederen, begeleid door Drik Hoogstede op orgel. Annette Schmidt en Agnes Fieten omlijsten e.e.a. met passende teksten en korte toelichtingen op de muziek.

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

Voor wie niet in staat is te komen zal Woord & Muziek ook online te volgen zijn via: www.kerkdienstgemist.nl