Passieconcert in de H. Nicolaaskerk

Door: Redactie

Op zondag 29 maart vindt het jaarlijkse, traditionele Passieconcert plaats in de H. Nicolaaskerk aan de Irenelaan 2 in Haren.

De deuren gaan open om 14.30 uur en het concert begint om 15.00 uur. U kunt luisteren naar muziek, uitgevoerd door de Mozart Singers onder leiding van organist Jan Harryvan. Daarnaast verlenen sopraan Ellie Harding, tenor Jan Lever en Sievert Holman op orgel hun medewerking. De muziek wordt toegelicht en met verbindende teksten omlijst door Daniella Schaub.

Het concert duurt tot ongeveer 16.00 uur en belooft een sfeervolle, muzikale lentemiddag te worden. In de kerk is bovendien de kruiswegtentoonstelling te bezichtigen, met foto’s van de kruisweg die door parochianen zijn gemaakt. Deze bijzondere expositie vormt een passende en sfeervolle aanvulling op het Passieconcert.

De toegang van het concert is gratis. Na afloop is er een deurcollecte.

