Patrick verbindt Onnen en Helpman met smoothies en ijs

Door: Redactie

Smooth & Easy is sinds kort de trendy ‘place to be’ in Helpman als je van ‘lekker en gezond’ houdt. Schepijs, frozen yoghurt met vers fruit, fruitige gebakjes, koffie, thee en natuurlijk smoothies en juices.

Patrick Gorter uit Onnen heeft na zeven jaar horeca de stap naar het zelfstandig ondernemerschap gezet. “Ik wilde dit altijd al, maar een pand huren is erg duur. Het is me nu gelukt op een heel mooie plek in Helpman, omdat mijn ouders de verhuurders zijn”, zegt hij. Patrick’s ouders runnen al jaren kinderdagverblijf het Helpernest, die aan de achterzijde van het pand vrolijk verder gaan. Hij heeft zich goed georiënteerd en bezocht binnensteden in het hele land om daarna zijn eigen concept te bedenken. “Ik zie dat er vooral veel ongezonde etenswaren worden aangeboden”, zegt hij. “Dus besloot ik op mijn eigen manier lekker en gezond samen te brengen. Zo gebruik ik bijvoorbeeld voor de smoothies en juices vers fruit geleverd door Berends groente & fruit uit Haren.” Patrick betrekt zijn schepijs van Italini en ook van de ijsboerderij in zijn woonplaats Onnen. Al met al is Onnen dus volop aanwezig in zijn nieuwe bedrijf. “De reacties van het publiek na de opening waren heel positief”, zegt Patrick. “In Helpman was zoiets nog niet. Ook het interieur spreekt de mensen erg aan, we zijn erg blij met het prachtige ontwerp van JANN interieur, wederom uit Haren.” Met enthousiasme bereidt de Onnenaar ter plekke de frisse smoothies en andere producten met kleurig vers fruit. “Het is een hippe, trendy zaak geworden die een breed publiek aanspreekt, van jong tot oud.” Smooth & Easy is geopend van dinsdag tot en met zondag. “Dus met voetballen bij VV Glimmen 1 moest ik helaas stoppen. Want op zaterdag moet ik nu werken.”