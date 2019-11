Peer Group speelt intrigerend stuk in De Dilgt

Nieuws:

Door: Redactie

De Peer Group speelt vanaf 15 november locatietheater in ZINN locaties De Dilgt en De Brink. De voorstellingen vinden plaats in de restaurants en daarbij wordt het publiek betrokken. Eenzaamheid onder jongeren en ouderen staat centraal in het stuk: “Niemand is hier eenzaam”.

Het verhaal is geschreven door Herman van de Wijdeven en gaat over een oude vrouw die in het verpleeghuis opeens haar oude liefde ontmoet. Opmerkelijk is dat deze jongen (Raf) al tachtig jaar geleden is overleden. Hij is naar haar op zoek en er volgt een ontmoeting. De jongen is jong gebleven en ontmoet dus nu een zeer oude vrouw. De sfeer van het stuk wordt voelbaar in een filmtrailer die de Peer Group heeft gemaakt: https://youtu.be/ee3KRSBo2dE



De voorstellingen vinden plaats op:

15 november De Dilgt, Haren om 13.30 en 19.00 uur

16 november De Dilgt, Haren om 13.30 en 19.00 uur

20 november De Brink, Helpman (uitverkocht)

21 november De Brink, Helpman 14.00 en 19.30 uur

22 november De Brink, Helpman (uitverkocht)

Kaarten kosten 10,00 voor mensen tot 30 jaar, 15,00 voor 30+.

Bestellen: http://www.jongeharten.nl/programma/niemand-is-hier-eenzaam/