Nieuws:

Door: Redactie

Na bijna een jaar kunnen we misschien de balans al een beetje opmaken: hoe ervaart u het leven in Haren na de fusie? Is Haren er op vooruitgegaan? Geef anoniem uw mening rechts op deze pagina. Kijkt u mobiel? Scroll dan naar onderen tot u de poll ziet. Dank u.