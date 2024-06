Percelen kijken op Open Perceel Dag ‘Land van Ons’ 13 juli

Nieuws:

Door: Redactie

Het perceelteam van de Onneresch nodigt mensen uit Haren en omgeving van harte uit om een bezoek te brengen aan de Onneresch tijdens de jaarlijkse Open Perceeldag, die op zaterdag 13 juli zal plaatsvinden. U bent vrij om te komen en te gaan wanneer u wilt, er zijn de hele dag kraampjes met informatie over Land van Ons, koffie, thee en pannenkoekjes gemaakt van de pannenkoekenmix van de Korte Keten; ook kunt u producten van Land van Ons proeven en kopen. Accordeoniste Editha Vennik komt samen met een contrabassist en een blokfluitiste spelen en ze maken een gezellig terras met uitzicht over de es in volle zomerglorie. Daarnaast biedt men lezingen aan, en begeleide excursies over het perceel. Voor deze twee onderdelen is opgave noodzakelijk.

De dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur. De lezingen en excursies zijn gepland op de volgende momenten:

– 10.30-11.00 uur: lezing door Wouter Steenbergen, een van onze pachters, over het bouwplan, de gewassen en de ontwikkeling van het grasland op de Onneresch.

– – 11.00-11.45 uur: excursie over de es, begeleid door Wouter.

– – 12.00-12.30 uur: lezing Jan Wittenberg over het beheer van Het Veentje en keuzes die gemaakt worden bij het beheer van het perceel.

– – 12.30-13.15 uur: excursie over de es, begeleid door een van de leden van het perceelteam, met de nadruk op het thema biodiversiteit.

– – 13.45-14.15 uur: herhaling van de lezing van Jan Wittenberg.

– – 14.15-15.00 uur: excursie over de es, begeleid door een van de leden van het perceelteam.

De locatie is Padlandsweg 1, 9755TH Onnen.

Gelieve zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen, aangezien er geen parkeergelegenheid is aan de Padlandsweg.

Denk eraan u aan te melden voor een van de lezingen en/of excursies als u daaraan wilt deelnemen; geef bij uw aanmelding ook het aantal personen en uw voorkeurstijd door. Aanmelden kan eenvoudig via een mailtje aan onneresch@landvanons.nl

Je inschrijving zal worden bevestigd.