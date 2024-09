Nieuws:

Door: Redactie

Sint en Piet mogen zich verheugen in een zeer grote schare roetveeg-Pieten, die komen helpen in Haren. Toch zijn er misschien nog meer jonge mensen die ook Sint& Piet wel zouden willen helpen in die rol.

Bij de intocht 23 november 2024 is de minimale leeftijd 16 jaar, bij het Festival op 30 november 2024 is dat 14 jaar.

Aanmelden: sintharen@gmail.com